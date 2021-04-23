Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Peki, Türkiye’de aşı olmak zorunlu mu?

Korona aşısı olmazsam ne olur? Korona aşısı zorunlu mu?

Son dönemde aşı sırası gelen ancak randevu almayanların sayısı bir hayli arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar sık sık vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Ülkemizde korona aşısı olmak zorunlu değil. Ancak hastalığın ağır geçirilme ihtimalinin önüne geçilmesi için herkesin aşı olması tavsiye ediliyor.

Antalya'da, kendi yaş gruplarına sıra geldiği halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayanların ikna edilmesi için oluşturulan 35 kişilik ekip çalışmalara başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, “Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanma. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılık ve ivedilikle sürecek. Lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alıp aşılarını olsunlar” dedi.