Korona aşısı olan yeniden korona olur mu?

Korona virüs aşısı yaptıran kişiden virüs bulaşır mı? ABD’li Pfizer ile Alman Biontech ortaklığıyla geliştirilen corona virüs aşısının ise üçüncü faz denemeleri sonrasında 56 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 93,7 etkili olduğu belirtilirken 16 ila 55 yaş arası kişilerde ise yüzde 95,6 etkili olduğu açıklanmıştı. Ancak, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozdaki korumasının "açıklanan ve düşünülenden" daha az olduğunu yazdı.Pfizer-BioNTech aşısını en yoğun olarak kullanan ülkelerden İngiltere, İsrail ve İsviçre, ilk dozda korumanın beklenenin çok altında ve yüzde 50’ler seviyesinde olduğunu açıkladı. Aşının İngiltere'deki korona mutasyonuna karşı etkili olduğu ancak Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna karşı hiç de aynı sonuçları vermediği saptandı.

Korona aşısı olan korona oluyor mu?

Pfizer/BioNTech'in aşısının İngiltere'deki corona mutasyonu, B.1.1.7'ye karşı etkili olduğu ancak Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna karşı hiç de aynı sonuçları vermediği laboratuvarda da saptandı. İsviçre'nin Valais Kasabası'nda ise, Steg VS'deki yaşlılar yurdunda 54 kişi, ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısını da yaklaşık iki hafta önce almıştı. Ancak bunların 15'i yeniden corona virüsüne yakalandı. Tesisin yöneticisi Martin Kalberattker, "Bu çok sinir bozucu bir durum" açıklaması yaptı. Bölgedeki doktorlar da hayal kırıklığı yaşıyor. İlk aşılamadan sonra, düşük koruma nedeniyle virüs bulaşmasına şaşırmadıklarını ancak ikinci aşıdan sonra çıkan bu yüksek sayının şaşırtıcı olduğu belirtiliyor. Semptom gösteren kişilerin ileride yeniden aşılanacağı açıklandı.