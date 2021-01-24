  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Korona aşısı olan yeniden korona olur mu?
Korona Virüs

Korona aşısı olan yeniden korona olur mu?

Koronavirüs aşısını olan korona oluyor mu? Koronavirüse karşı dünya genelinde Pfizer/BioNTech ve Çin aşısı yoğun olarak kullanılıyor. Pfizer/BioNTech aşısında 56 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 93,7 etkili olduğu açıklanmıştı. Pfizer-BioNTech aşısını en yoğun olarak kullanan İngiltere, İsrail ve İsviçre’den umutları suya düşürecek açıklama geldi. Peki korona aşısı olan korona oluyor mu? Pfizer/BioNTech korona aşısının koruma etkisi düştü mü? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:23:00 - 2021-01-25 09:31:43
Korona aşısı olan yeniden korona olur mu?

Korona virüs aşısı yaptıran kişiden virüs bulaşır mı? ABD’li Pfizer ile Alman Biontech ortaklığıyla geliştirilen corona virüs aşısının ise üçüncü faz denemeleri sonrasında 56 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 93,7 etkili olduğu belirtilirken 16 ila 55 yaş arası kişilerde ise yüzde 95,6 etkili olduğu açıklanmıştı. Ancak, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozdaki korumasının "açıklanan ve düşünülenden" daha az olduğunu yazdı.Pfizer-BioNTech aşısını en yoğun olarak kullanan ülkelerden İngiltere, İsrail ve İsviçre, ilk dozda korumanın beklenenin çok altında ve yüzde 50’ler seviyesinde olduğunu açıkladı. Aşının İngiltere'deki korona mutasyonuna karşı etkili olduğu ancak Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna karşı hiç de aynı sonuçları vermediği saptandı.

Korona aşısı olan korona oluyor mu?

Pfizer/BioNTech'in aşısının İngiltere'deki corona mutasyonu, B.1.1.7'ye karşı etkili olduğu ancak Brezilya ve Güney Afrika mutasyonuna karşı hiç de aynı sonuçları vermediği laboratuvarda da saptandı. İsviçre'nin Valais Kasabası'nda ise, Steg VS'deki yaşlılar yurdunda 54 kişi, ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısını da yaklaşık iki hafta önce almıştı. Ancak bunların 15'i yeniden corona virüsüne yakalandı. Tesisin yöneticisi Martin Kalberattker, "Bu çok sinir bozucu bir durum" açıklaması yaptı. Bölgedeki doktorlar da hayal kırıklığı yaşıyor. İlk aşılamadan sonra, düşük koruma nedeniyle virüs bulaşmasına şaşırmadıklarını ancak ikinci aşıdan sonra çıkan bu yüksek sayının şaşırtıcı olduğu belirtiliyor. Semptom gösteren kişilerin ileride yeniden aşılanacağı açıklandı.

İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?
İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?

Korona Virüs

İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar
Gündem

O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Konya’nın Çeltik ilçesinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, vaka sayısının tamamen bittiğin..
İran gemisine el koydular
Dünya

İran gemisine el koydular

Endonezya, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelendiği İran gemisine el koydu.
Bir ülkeyi karıştıran mesaj! Görenler dondu, kaldı
Dünya

Bir ülkeyi karıştıran mesaj! Görenler dondu, kaldı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs ile temaslı kişilere yönelik geliştirilen filyasyon sistemi arızalandı. Yüzlerce kişiye giden 'Pozitif vakalar i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay