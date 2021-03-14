Ülkemizde CoronaVac aşısı salgına karşı uygulanıyor. Şimdiye kadar 10 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı sırası bekleyen pek çok kişi aşı olanlardan hasta olanların olup olmadığını araştırıyor. Korona aşısı olan hastalığa yakalanır mı? Aşı olanlardan kaçı koronaya yakalandı?

Korona aşısı olan kaç kişi hasta oldu? Aşı olan koranaya yakalanır mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı ve hastalık rakamlarını açıkladı. İlhan, “1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı. Bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı. Yoğun bakımda yatan sadece beş kişi söz konusu. Beş kişiden üçü de taburcu oldu. Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil” dedi.

Aşının etkili olduğunu ifade eden İlhan, “Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları virüsle mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.