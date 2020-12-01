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Gündem Korona aşısı ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Gündem

Korona aşısı ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Korona aşısı son durum merak ediliyor. Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, ücretsiz mi olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:28:00 -
Korona aşısı ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Koronavirüs aşısı için vatandaşların yakın takip devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını, hayat akışının normal seyrinde ilerlemesine de engel oluyor. Yüzlerce bilim adamının üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı için Pfizer ve BionTech firması, piyasaya sürülmek için hazır olduğu açıklamasında bulundu. Peki, Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?

Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs aşısı ruhsatının, şu anki gidişata göre Aralık ayı ortasında çıkacağına inandığını ifade etti.

Koronavirüs aşısı çalışmalarında başarı sağlayan BioNTech firmasını da öven Spahn, "BioNTech ile bir Alman çalışmasının da bu alanda en önde olması, hatta en önde olmakla kalmayıp güvenli ve etkili olması beni gururlandırıyor" dedi.

Bakan Spahn, BioNTech aşısı ile ilgili araştırma sonuçlarının herhangi bir soruna işaret etmemesine rağmen, Almanya'nın farklı üreticilerden 300 milyondan fazla aşı sipariş ettiğini ve bakanlık olarak sadece tek aşı tedarikçisine bağımlı olmak istemediklerini dile getirdi.

Normalden 5 kat fazla kuru buzla taşınacak

United Airlines'in aşıları taşıyan uçuşlar hakkında detay verilmezken küresel ölçekte aşıların dağıtımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurduğu belirtildi. United Havayolları, ayrıca uçuşlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı da istedi.

Diğer yandan FDA ise United Havayolları’na her uçuş için 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taşıma izni verdiği ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlası olduğu kaydedildi.

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