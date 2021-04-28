Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başlaması ile pandemiye karşı mücadele dünyanın dört bir yanında son sürat sürüyor. Aşılarda çıkan yan etkiler ise tartışmaların odağındaki yerini koruyor. İngiltere'den gelen bir haber bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Korona aşısı kulak çınlaması yapar mı?

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu. İngiliz sağlık kuruluşu BTA, Kovid-19 aşısı ile enjekte edilen her 24 bin kişiden birinde veya daha azında kulakta çınlama sorunu yaşayabileceğini açıkladı. Aynı açıklamada 'Aşıların kulak çınlamasına neden olma veya daha kötü hale sonuçlar doğurma olasılığı oldukça düşük görünüyor' ifadesi de yer aldı. Aralık ayında kulak çınlaması uzun Kovid 19'un 30 kadar semptomundan biri olarak listelenmişti.

Kulak çınlaması neden olur?

Profesör Nirmal Kumar, aşı olanlarda görülen kulak çınlamasına ilişkin olarak “Bu durum tamamen tesadüfi olabilir veya gerçek bir etki olabilir. Ancak aşı sonrası kulak çınlaması şikayeti çok nadirdir.” dedi. Bu durumun aşıların yan etkisinden ziyade strese dayalı ortaya çıktığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Korona aşısı yan etkileri neler?

COVID-19 aşılarıyla ilgili olarak bildirilen yan etkiler, çoğunlukla hafif ila orta düzeyde ve kısa ömürlüdür. Söz konusu yan etkiler şunlardır:

Ateş

Halsizlik

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Eklem ağrısı

Üşüme

İshal

Enjeksiyon bölgesinde ağrı