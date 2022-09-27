2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele halen devam ediyor. Aşılar, tedavi yöntemleri ve pandemiyle yaşamayı öğrenmeyle birlikte yaşamlarımız normalleşmeye başladı. Vatandaşlar ise havaların soğuması, okulların açılmasıyla vakaların artmasından kaygı duyuyor. Bu sebeple halen koronavirüs aşılarının uygulanıp uygulanmadığını araştırıyor.

Korona aşısı halen yapılıyor mu? Kimler ne zaman hatırlatma dozu aşısı yaptırabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, “Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi” dedi.

Vatandaşlar MHRS ya da ALO 182 üzerinden aşı randevusu alabilir, aşı haklarının bulunup bulunmadığını sorgulayabilirler.