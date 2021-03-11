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Sağlık Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?
Sağlık

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Çocuklar korana aşısı olur mu? Koronavirüs salgınında aşılama büyük öneme sahip. Ülkemizde 10 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı. Yüz yüze eğitime kademeli geçiş sebebiyle pek çok kişi çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:13:00 -
Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Çocuklar korona aşını ne zaman olur? 11 Mart 2020'de ülkemizdeki ilk vaka açıklanmış aynı gün Dünya Sağlık Örgütü de pandemi ilan etmişti. Geri de kalan bir yılda en önemli adım hiç kuşkusuz aşılar oldu. Ülkemizde Çin'den getirilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili gelişmeler ise bekleniyor. Aileler çocuklarının ne zaman aşılanacağını merak ediyor. Peki, çocuklara aşı yapılacak mı?

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Henüz ülkemizde çocuklara koronavirüs aşısı yapılmıyor. CoronaVac aşısının çocuklara yapılıp yapılmayacağı yönünde henüz bir veri bulunmuyor.

Pfizer/BioNTech aşısı ise İsrail’de 6-12 yaş arasındaki 600 çocuk üzerinde denendi. Yapılan açıklamada aşının çocuklarda ciddi bir yan etki yapmadığı belirtildi.

Uzmanlar, onaylanan aşıların çocuklara da uygulanmasıyla zamanla toplum bağışıklığını kazanacağını ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde diğer aşı firmaların da çocuklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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