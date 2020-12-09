Korona aşı takvimi merak edilen konulardan birisi. Kimlere aşı yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor ve kendilerine sıranın ne zaman geleceğini merak ediyor.

Korona aşılama takvimi nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere ilk etapta aşılama çalışması yapılabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Bakan Koca şunları söylemişti;

Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak.

Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Aşı takvimine ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.