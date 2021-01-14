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Sağlık Korona aşı sırası sorgula nereden yapılacak?
Sağlık

Korona aşı sırası sorgula nereden yapılacak?

Koronavirüs aşı sırası sorgula | Çin’den gelen CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. vatandaşlar hangi sırayla ne zaman aşı olacaklarını araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman koronavirüs aşısı olacak? | Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? | Koronavirüs aşı sırası bana ne zaman gelir? | Online koronavirüs aşı randevusu al

Yeniakit Publisher
2021-01-14 11:39:00 -
Korona aşı sırası sorgula nereden yapılacak?

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Milyonlarca kişi ne zaman aşı olabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs aşı sırası nereden öğrenilir?

Korona aşı sırası sorgula nereden yapılacak?

Koronavirüs aşı uygulaması sağlık çalışanları için başladı. Sağlık çalışanlarının aşı olması için öncelikli olarak randevu oluşturması gerekiyor. Sağlık çalışanları E Nabız üzerinden aşı randevusu alabiliyor. E Nabız sistemine girdiğinizde sağlık çalışanı değilseniz, “Saygıdeğer Vatandaşımız, Covid-19 Aşılama Programına ilk olarak Sağlık Çalışanlarımızdan başlanacaktır. Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı, Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir” ifadesiyle karşılaşacaksınız.

Milyonlarca kişi ne zaman aşı olabileceğini merak ediyor. E nabız üzerinden risk durumunuzu öğrenebilin ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS gönderebilirsiniz.

E NABIZ AŞI SIRASI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca sağlık çalışanları için bir uygulama geliştirildi. Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına asila.saglik.gov.tr adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?
Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Sağlık

Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?

 

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