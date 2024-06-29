Korna sesiyle yıkılan 7 katlı bina, vatandaşlara deprem etkisi yaşattı
Hatay’da iş makinasıyla zarar verilen ve korna sesiyle yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. Vatandaşlarda tedirginliğe neden olan yıkım, deprem etkisi yaşattı.
Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi’nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nardüzü Mahallesi’nde 7 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı. Operatörün profesyonelce gerçekleştirdiği yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem etkisi oluşturan yıkımda herhangi bir olumsuz durum yaşatmazken yaşanan sarsıntı vatandaşlara 6 Şubat gecesini hatırlattı.