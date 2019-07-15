Körling Milli Takımı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için buzun üstünde

Zonguldak’ta kamp yapan Körling Milli Takımı, Zonguldaklı körling sporcuları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlık maçı yaptı.

Körling Milli Takımı, 7-14 Temmuz tarihleri arasında Başantrenör Ahmet Çelik ve Milli Takım Kafile Başkanı Zafer Ala yönetiminde 60 sporcuyla yaz kampını gerçekleştirmek için Zonguldak’a geldi. Ay-yıldızlı takım, yaz kampı kapsamında Zonguldak’ta yeni yayılmaya başlayan körling branşına katkı vererek, sporculara milli sporcu olma yolunda püf noktaları gösterdi. Körling Milli Takımı bugün ise Zonguldaklı körling sporcuları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlık maçı yaptı.

Çelik: ’’Zonguldak körlingine katkı vermek için buradayız’’

Körling Başantrenörü Ahmet Çelik, Zonguldak’ta yeni yapılmaya başlayan körling branşına katkı vermek için buraya geldiklerini söyleyerek, ’’7-14 Temmuz’da ilimizde gerçekleştirdiğimiz kampımızda 60 kişilik bir kafile ile buradayız. Kafilemizde körling antrenörlerimiz ve kondisyonerlerimiz bulunuyor. Bizim amacımız yaz kampımızı yaparak Türkiye ve Zonguldak körlingini ile bir araya getirmek istiyoruz. Türkiye körlingini Zonguldak’ta hisettirerek önümüzdeki sezona hazırlıyoruz. Biz de bu branşa fayda sağlamak amacıyla buraya geldik. Amacına da ulaşacağını düşünüyoruz. Şu anda milli sporcular ve Zonguldak’taki sporcular bir arada’’ dedi.

’’Milli takım kampını ilk defa Zonguldak’ta yapıyoruz’’

Yoğun katılımlı kampı ilk defa Zonguldak’ta yaptıklarını ifade eden Çelik, ’’Zonguldak kampı bizim açımızdan verimli bir kamp oldu. Amacına hizmet eden bir kamp oldu. Körling Federasyon Başkanı Kenan beye teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu bağlamda geniş kapsamlıbir kamp ilk defa gerçekleştiriyoruz. Daha önce Samsun ve Erzurum’da kamp yaptık. Ama bu kadar yoğun katılımlı, amaca hizmet eden kampı ilk defa Zonguldak’ta gerçekleştiriyoruz. İlerleyen yıllarda da inşallah devamı gelecektir’’ diye konuştu.

Demir: ’’Geleceğin körling sporcularını yetiştirmek için çalışıyoruz’’

Körling Antrenörü Mustafa Demir, kendilerinin de geleceğin körling sporcularını yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, ’’Körling federasyon başkanımızın ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri’nin verdiği destek gerçekten çok büyük. Biz de burada salonumuzu aktif halde tutmaya çalıştık. Bu süreçte kamp sporcularına ve antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim isteğimiz doğrultusunda sporcularımızla tanışma fırsatı verdiler. Biz de burada geleceğin körling sporcularını yetiştirmek adına katkı sağlıyoruz. İnşallah sporcularımız da gelecek için milli olma adına kendilerine yol seçeceklerdir. Elimizde yetenekli sporcular var. Bu da bizim için ilk oldu. 15 Temmuz anısına da bir hazırlık maçı yapma şansı da yakaladık. Güzel bir maç oldu. Hem milli sporcularımız hem de körling sporcuları kaynaştılar’ ’şeklinde konuştu.