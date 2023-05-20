Körler sağırlar birbirini ağırlar! Skandalını bu millet hala unutmadı...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs Pazar günü Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' programına konuk olacak.

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayımlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olacak.

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Uğur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Angara'ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuzhan Uğur'un gönderisini etiketleyerek, "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim." ifadelerini kullandı.

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O SKANDALIYLA HALA HAFIZALARDA

Uğur ve Babala TV ekibi, Hatay ve Kahramanmaraş'ta barajların patladığını iddia ederek, halkta paniğe ve kurtarma çalışmalarında aksamaya neden oldu. AFAD bölgeye ekip gönderdi, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, canlı yayında duruma isyan etmişti.

“Baraj patladı” yalanı sonrası hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, sosyal medyada günah çıkarmıştı. Babala TV olarak deprem bölgesiyle ilgili yaptıkları duyuruların bir çoğunun yalan bilgi olduğunu itiraf etmişti.