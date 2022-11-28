Körler sağırlar birbirini ağırlar!

Yaptığı ahlaksız paylaşımlarla gençliği zehirleyen şarkıcı müsveddesi Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe'nin konserine çıkarak sahne aldı. Her iki şarkıcının da birbirine methiyeler düzmesi ise garip karşılandı.

Sosyal medyada attığı tweetler ile sık sık gündem olan Yıldız Tilbe cumartesi akşamı Maslak’taki bir mekanda sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu.

En popüler şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, sarıya boyattığı yeni saçları şaşkınlık oluştururken, kendisini dinlemeye gelen ve yaptığı paylaşımlarla gençliği zehirleyen Aleyna Tilki’yi sahneye davet etti.

İkili "Yalnız Çiçek", "Dipsiz Kuyu" ve "İsyan" şarkılarını konuklarla birlikte seslendirdi. Yıldız Tilbe’ye çok saygı duyduğunu söyleyen Tilki “Sizin yanınızda şarkı söylemek çok zor.” sözleriyle yağcılıkta level atladı.

Aleyna şarkı söylerken Yıldız Tilbe tefle kendisine eşlik etti. Bir ara genç yıldızın saçlarını düzeltti. Adeta ona el verdi. Aleyna Tilki sahneden inerken Yıldız Tilbe’ye sarıldı.