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Gündem Körler sağırlar birbirini ağırlar!
Gündem

Körler sağırlar birbirini ağırlar!

Bolu’nun ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:13:00 -
Körler sağırlar birbirini ağırlar!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Bolu’nun ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sahip çıktı.

Özcan sosyal medya hesabı üzerinden Hatay’a alınmayan Özdağ’a ilişkin, “Legal bir Siyasi Parti Genel Başkanını Türkiye nin toprağı olan Hatay a sokmamak kendi ülkende mülteci durumuna düşmenin en somut göstergesi...Sığınmacılar istediği şehire girebilir...Ümit Özdağ Hatay a giremez öyle mi?..YAZIKLAR OLSUN” ifadeleri ile sahip çıkarken, Ümit Özdağ’da cevap olarak, “Sağol Tanju Başkanım” paylaşımını yaptı.

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