Körler sağırlar birbirini ağırlar!
Bolu’nun ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sahip çıktı.
YENİ AKİT ANKARA
Bolu’nun ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sahip çıktı.
Özcan sosyal medya hesabı üzerinden Hatay’a alınmayan Özdağ’a ilişkin, “Legal bir Siyasi Parti Genel Başkanını Türkiye nin toprağı olan Hatay a sokmamak kendi ülkende mülteci durumuna düşmenin en somut göstergesi...Sığınmacılar istediği şehire girebilir...Ümit Özdağ Hatay a giremez öyle mi?..YAZIKLAR OLSUN” ifadeleri ile sahip çıkarken, Ümit Özdağ’da cevap olarak, “Sağol Tanju Başkanım” paylaşımını yaptı.