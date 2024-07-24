Korkutucu gelişme! Lockheed Martin yakın gelecekteki lazer savaşlarına hazır: Karar aldık! Hareket ettiler

Amerikan savunma devi Lockheed Martin yöneticisi Michael Williamson, lazer savaşlarına hazırlanmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı.

Lockheed Martin International Başkanı Williamson, dünya üzerindeki birçok ulus ordunun füze tabanlı savunma sistemlerinden maliyetleri dolayısıyla vazgeçtiğini, bu savunma zaafiyetini de lazer silahlarıyla kapatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Williamson, ‘’Özellikle kamikaze insansız hava araçları, füze tabanlı savunma sistemlerinin etkinliğini azaltıyor. Aynı zamanda bu füze sistemleri fazlasıyla karmaşık. Lazer silahları ise hem mali açıdan daha uygun hem de daha basit sistemler.’’ ifadelerini kullandı.

Lockheed Martin 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nun ihtiyaçları doğrultusunda yüksek enerjili lazer prototipi geliştirmek üzere açılan ihaleyi kazanmıştı.

Lockheed Martin bir süredir Pentagon’un Yüksek Enerji Lazer Ölçeklendirme Girişimi (HELSI) üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda şirket, 2023 yılında Amerikan Donanması’na entegrasyonu mümkün olan HELIOS platformunu teslim etti.

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Şu anda 300 kW’lık HELSI sistemi de Amerikan Ordusu’nda kullanılmaya hazır ancak Lockheed Martin, lazer silahının bu platformlarda daha rahat kullanılabilmesi için ağırlığını azaltmaya çalışıyor. Lazer silahının özellikle kara platformlarına entegre edilebilmesi için uygun ağırlığa sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda bu durumun lazer silahının gücünü de etkilememesi gerekiyor.

Buna ek olarak Lockheed Martin, 300 kW gücünde olan lazer silahının gücünü arttırarak 500 kilovata çıkartmak üzerinde çalıştığını da resmi olarak açıkladı. Özellikle kara ve deniz platformlarında kullanılacak lazer silahları, havadan gelen hedeflere karşı sağlayacağı korumayla ABD Ordusu’na hizmet etmeye hazırlanıyor.