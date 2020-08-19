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Gündem Korkutan verileri paylaşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Yangın yeri" dedi ve uyardı!
Gündem

Korkutan verileri paylaşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Yangın yeri" dedi ve uyardı!

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medyadan aile ilgili korkunç rakamları paylaştı ve "Sosyal Politikalarımızı revize etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:41:00 -
Korkutan verileri paylaşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Yangın yeri" dedi ve uyardı!

 yeniakit.com.tr 

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı son 10 yılda boşanan çiftlerin istatiski bilgilerini paylaşarak uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Tarhan, toplumun çatırdığını gözler önüne seren paylaşımında boşanma hızının evlenme hızını geçtiğini belirtti.

"Ailede yangın var, sosyal politikalarımızı revize etmeliyiz"

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, boşanmaların yüzde 28,9, boşanan çift sayısının 1 milyon 218 bin 458'e ulaştığını, evlenme hızının son 10 yılda yüzde 7,09 gerilediğini ve 596 bin 459 çiftin evlendiği haberini paylaşan Tarhan "Ailede yangın var. Sosyal Politikalarımızı revize etmeliyiz" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boşanma hızı evlenme hızını geçti son 10 yolda evlenme % 7.09 gerilerken boşanma %28.9 arttı" diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Ailede yangın var. Sosyal Politikalarımızı revize etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Anadolu Ajansı'nın paylaştığı o veriler

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