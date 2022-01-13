​​​​​​​Korkutan sonuç: Son 7 sene...

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, son 7 sene, 1850'lerden bu yana dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Berkeley Earth'ten bilim adamları, geçmişten günümüze küresel ısı değerlerini inceledi.

İncelemeye göre son 7 yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'lerden bu yana küresel olarak kaydedilen en sıcak yıllar oldu.

Bilim adamları, 25 ülkede sıcakların üst düzeye çıktığını kaydetti.

Artan sıcaklıkların 1,8 milyar insanı etkilediğini kaydeden bilim adamları, temmuz 2021'in bugüne kadar görülen en sıcak ay olduğunu vurguladı.

Bilim adamları, 2021'de küresel sıcaklıkların sanayi öncesi ortalamanın 1,1 ila 1,2 santigrat derece üzerinde olduğu tespitini paylaştı.

Araştırmacılar, fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının gezegeni temelden ve geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğinin altını çizdi.