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Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü

Dünyanın en zehirli balık türlerinden biri olan 'aslan balığı' Muğla'nın turistlik ilçeleri Bodrum ile Marmaris'in ardından İzmir'de de görüldü. Balığın Ege'deki varlığına ilişkin uzmanlar uyarılarda bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 19:22
Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü

Hint Okyanusu kökenli zehirli bir tür olan aslan balığı (pterois miles), Akdeniz'den sonra Ege'yi de görülmeye başlandı.

Düşmanı olmayan, hızla çoğalan, doymak bilmez aslan balığı, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de görüldü. Balıkçı ağlarına da takılan 'aslan balığı'nın, son dönemde İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri taraflarında görülmesi endişelere neden oldu. Balığın Ege'deki varlığına karşı araştırmacılar uyarılarda bulundu.

"Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" dedi.

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Aslan balığı

Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir.

Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden bir kaçıdır. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu pterois volitans ve pterois miles türleri Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda habitatlarının yayıldığı görülmüştür. Bu özelliği ile bu bölgelere de işgalci bir türdür.

Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen, fiyatı pahalı bir balıktır. Fakat bu boyutlara ulaşması akvaryum ortamında oldukça zordur. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir. Fakat genellikle kendi türleriyle birlikte bakılması tavsiye edilir.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:22
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Ağrı
  4. Ege Denizi
  5. aslan balığı
  6. bodrum
  7. Marmaris
  8. hint okyanusu
  9. izmir
  10. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

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