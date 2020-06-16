Korkutan 'İstanbul depremi' açıklaması: Sona doğru yaklaşıyoruz

Bingöl depremi için yıllar öncesinde uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, daha önce Elazığ depremi için de uyardığını, bunun da gerçek olduğunu, şimdi İstanbul için uyarıların mutlaka dinlenmesi gerektiğini Akşam Postası’na anlattı.

1 milyon 600 bin bina uyarısı

Görür şunları kaydetti:

''1999 yılında deprem olduğu zaman, Marmara için bir alan verdik ve o zamandan beri İstanbul depremi için 30 yıl içinde, artı-eksi 10 sene olabilir hazırlıklı olunmalı dedik. Alarm oldu ‘99 depremi. Artık 2020 yılına geldik. 2020-2030 arasına giriyoruz. Yapılan çalışmalarda depremin olma olasılığı artık yüzde 62’nin üzerine çıktı. Bu rastgele söylenmiş bir rakam değil. Zaman geçtikçe sona doğru, depremin olma noktasına doğru yaklaşıyoruz. İstanbul’u depreme hazırlamış olmamız lazımdı, yeterince yapamadık. Hiç bir şey yapılmamış demek doğru değil ama yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında çok düşük yüzdeye sahip. Özellikle de halkın oturduğu yerlerde çok fazla şey yapılmadı. 1 milyon 600 bin bina var. Hastaneleri devlet dairelerini bankaları vs güçlendirdik ama halkın oturduğu yerlere ne ölçüde inebildik?"