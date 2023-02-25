  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Korkutan hastalık! 13 bölgede acil durum ilan ettiler
Dünya

Korkutan hastalık! 13 bölgede acil durum ilan ettiler

Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakalarında artış nedeniyle 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 06:54:00 - 2023-02-25 07:47:30
Korkutan hastalık! 13 bölgede acil durum ilan ettiler

Peru basınında çıkan habere göre, hükümet ülkenin kuzey, orta ve güneydoğusundaki 13 bölgesinde 90 günlüğüne sağlıkta acil durum ilan etti.

Ulusal Hastalık Epidemiyolojisi, Önleme ve Kontrol Merkezi, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 585 dang vakasının görüldüğünü, hastalık kaynaklı 16 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 2022'nin aynı döneminde ise 6 bin 741 vakanın tespit edildiğini ancak bu yılki rakamın endişe verici seviyeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, ölümlerin ve vakaların daha da artması halinde dang hummasının 10 milyon nüfuslu Lima'ya yayılma riskinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı
Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması! Bir kişi karantinaya alındı

Bakan Koca'dan deprem bölgesi için 'salgın hastalık' açıklaması!
Bakan Koca'dan deprem bölgesi için 'salgın hastalık' açıklaması!

Sağlık

Bakan Koca'dan deprem bölgesi için 'salgın hastalık' açıklaması!

Havalar soğudukça kalp ve damar hastalıkları artıyor!
Havalar soğudukça kalp ve damar hastalıkları artıyor!

Sağlık

Havalar soğudukça kalp ve damar hastalıkları artıyor!

Salgın hastalıkları önlemek için çalışıyorlar! AK Parti’nin “Cemre Hareketi”
Salgın hastalıkları önlemek için çalışıyorlar! AK Parti’nin “Cemre Hareketi”

Yaşam

Salgın hastalıkları önlemek için çalışıyorlar! AK Parti’nin “Cemre Hareketi”

Uzmanından depremzede ailelerine kritik uyarı: Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var, hemen önlem! Diyerek duyurdu
Uzmanından depremzede ailelerine kritik uyarı: Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var, hemen önlem! Diyerek duyurdu

Sağlık

Uzmanından depremzede ailelerine kritik uyarı: Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var, hemen önlem! Diyerek duyurdu

Aman dikkat! Deprem bölgesinde bu hastalıklar artış gösterebilir
Aman dikkat! Deprem bölgesinde bu hastalıklar artış gösterebilir

Yaşam

Aman dikkat! Deprem bölgesinde bu hastalıklar artış gösterebilir

Deprem sonrası salgın hastalıkları önlemenin yolları
Deprem sonrası salgın hastalıkları önlemenin yolları

Sağlık

Deprem sonrası salgın hastalıkları önlemenin yolları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23