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Korkutan görüntü! Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

Tekirdağ'da deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi, bazı tekneler karaya oturdu.

24 Şubat 2019 Pazar 16:55
Korkutan görüntü! Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 30 metre çekilirken, bazı tekneler de karaya oturdu. İlk kez denizin 30 metre çekildiğini belirten balıkçı Barış Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Biz de önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.

"Vatandaşlar korku yaşamasın"

Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, "Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşlar herhangi bir korku yaşamasın" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:55
  1. Tekirdağ
  2. marmara ereğlisi
  3. deniz çekilmesi

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