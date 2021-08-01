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Korkutan görüntü sonrası İSKİ'den flaş açıklama

Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nın yeşile bürünmesi tedirginliğe yol açmıştı. İSKİ, renk değişiminin yüzeysel olduğunu ve alglerden kaynaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:40:00 -
Korkutan görüntü sonrası İSKİ'den flaş açıklama

İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nın yeşile bürünmesi tedirginliğe yol açmıştı; uzmanlar barajın su içilemeyecek duruma geldiğini belirtmişti. İSKİ'den konuyla ilgili açıklama geldi. Barajdaki renk değişiminin yüzeysel olduğu ve alglerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, barajın bazı noktalarında alg gelişimi yaşanmıştır. Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında Sazlıdere Barajı'nın yüzeyinde yeşil renkte bir tabaka meydana geldiği yönünde haberler yer almaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Sazlıdere Barajı'nda yaşanan renk değişimi, normal şartlarda yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alglerden kaynaklanmaktadır. Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, barajın bazı noktalarında alg gelişimi yaşanmıştır. Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır. Öte yandan, İstanbul'a verilen su, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildikten sonra İstanbullulara sunulmakta, arıtma tesislerinden musluklara ulaşıncaya kadar birçok noktada kontrol edilmektedir. İstanbul'da musluklardan akan su, içilebilir kalitededir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

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