Korkutan gelişmeyi dünyaya duyurdular: Almanya'daki vaka sayısı açıklanandan 10 kat daha fazla

Almanya'daki Bonn Üniversitesinden bir grup araştırmacı, ülkede yeni tip koronavirüs ölüm oranının en fazla olduğu Heisenberg'de bir saha çalışması yaptı. Araştırmacılar, "ülkede açıklanan resmi rakamdan 10 kat daha fazla vaka olduğu" sonucuna vardıklarını açıkladı.

Henüz bir bilimsel dergide yayımlanmayan ancak ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşılan araştırmaya göre; hiçbir belirti göstermeyen kişilerin, salgının daha da yayılmasındaki en büyük tehlike olduğu belirtildi.

Alman virologlar Hendrik Streeck ve Gunther Hartmann'ın başında olduğu ekip, toplam 919 kişiden kan örnekleri ve burun sürüntüleri alıp antikor testleriyle analiz etti. Yapılan testlerde ortaya çıkan pozitif sonuçların oranı, Heisenberg'de meydana gelen Kovid-19 ölümleri ve ülke çapındaki ölüm oranı arasında bir modelleme ile olası vaka sayısı hesaplandı.

Araştırmacılar, ortaya çıkan yayılma oranının tüm ülkeye göre düşünüldüğünde, 1,8 milyon kişinin enfekte olabileceği sonucuna vardı.

Haber7