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Dünya Korkutan gelişme! Çin roketinin parçaları Türkiye'ye de düşebilir
Dünya

Korkutan gelişme! Çin roketinin parçaları Türkiye'ye de düşebilir

Çin'in uzaya gönderdiği roketin gövdesinin kontrolden çıkması üzerine tedirgin eden açıklamalar geliyor. Pentagon'un takibe aldığı roket parçaların Türkiye'ye de düşme tehlikesi bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:12:00 -
Korkutan gelişme! Çin roketinin parçaları Türkiye'ye de düşebilir

Çin'in uzay istasyonu için yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıktığı haberinin ardından ABD Savunma Bakanlığı roketi takibe aldı. Avrupa Uzay Ajansı, parçaların 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Howard, roketin parçalarının on binlerce kilometrekarelik alanda nereye düşeceğinin net olarak bilinmediğini açıklarken bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini sözlerine ekledi.

29 Nisan'da roketin başarıyla fırlatılmasının ardından modül fırlatıcı ana aşamasından ayrıldı. Ancak gövde Dünya'nın etrafında kontrolsüz biçimde dönmeye ve parçalanmaya başladı.

22 ton ağırlığında olduğu belirtilen 30 metrelik roketin parçalarının ne zaman ve nereye düşeceği bilinmiyor.

Parçalar Türkiye'ye de düşebilir

Uzmanlar, parçaların kuzeyde New York ile Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini öngörüyor.

Risk altındaki yerler arasında İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu Türkiye'nin birçok şehri de var.

Roketin 8 Mayıs'ta düşeceği tahmin ediliyor.

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