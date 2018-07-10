Korkutan et yiyen örümcek açıklaması!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, halk arasında sarı kız olarak bilenen örümcek türü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, örümceğin zehirli olmadığını insan gördüğü zamanda 1 metreye kadar zıplama yeteneğine sahip olduğunu anlatan Demir, açıklamasında şunları söyledi:

“Halk arasında ‘et yiyen örümcek’, ‘sarı ömer’, ‘sarı kız’ ve benzeri isimlerle tanınan bu böğleri vatandaşlar yanlış bir algı sonucu zehirli olduğu düşünüyor. Böğler dediğimiz bu canlılar doğada örümcekgiller içerisinde yer alırlar, farklı bir takım vardır örümcekler, akrepler bunlar aynı grup içerisinde yer alırlar. Ancak onlardan farklıdırlar. Diğer bir ismi de deve örümceğidir. 'Camel Spider' olarak adlandırılır. Bu türler zehiri olmayan canlılardır. Doğada genellikle kırsal alanlarda özellikle taşlık bölgelerde, Niğde’mizde ise meşhur Niğde bağları dediğimiz bölgelerde taşların ve kayaların alt kısımlarında gündüzleri saklanarak korunaklı bir şekilde gizlenirler, geceleyin ise aktif olurlar. Bunlar gece avlanan gece hareketli olan canlılardır. İnsanoğlu her yerde olduğu gibi doğayı şehirleşme adına işgal ettiğinden dolayı bu canlıların yaşam alanının bulunduğu bölgelerde son zamanlarda yapılaşma artmakta aslında bu canlılar bizim bulunduğumuz yerlere evlerimize gelmiyor. Biz bu canlıların yaşam alanlarını işgal ettiğimiz için iç içe geçiyoruz ve karşı karşıya geliyoruz. Bu canlılar aslında insanlardan kaçan canlılardır.”

Leş yiyerek beslenip ağzında kalan mikropları insanı ısırdığı zaman çeşitli hastalıklara yol açtığını vurgulayan Demir, “Besinlerini küçük böcekler yada daha önceden ölmüş olan küçük kemirgenler fare ve benzeri doğal canlıların ölmüş artıklarıyla beslenirler. Bu ölmüş artıklarla beslenirken yemiş oldukları ölü canlının vücudunda bulunan patojen organizmalar insan sağlığı için zararlı olan mikroorganizmalar böceğin ağız bölgesine bulaşıyor. Daha sonra bu canlı bir şekilde herhangi bir insanoğlu ile karşılaştığında temas halinde insanı ısırabilir. Bunun nedeni ise insandan korkmasıdır. Isırdığı anda da ağız bölgesinde bulunan daha önce beslendiği leş hayvanlarındaki mikrop insana ulaşabilir. İnsanı zehirleyen inanda zarara neden olan mikrop hayvandan kaynaklanan bir mikrop olmayıp beslenmiş olduğu leş dediğimiz ölmüş hayvandan aldığı mikroptur. Onu insana bulaştırır, insanda da bir hastalık hukuku bulmasının nedeni de budur. Hayvan zehirsizdir. Örümcekler zehirlidir ancak bu hayvan zehirsiz bir hayvandır” dedi

"1 METREYE KADAR ZIPLAYABİLME ÖZELLİĞİ VAR"

1 metreye kadar zıplayabilme özelliği bulunduğunu belirten Demir, “Gece avlanır, yaklaşık 1 metreye yakın zıplayabilme özelliği vardır. Doğada bulunan insanlar için zararsız. Kimseye zararı olmayan canlılardır. Yaşam alanlarını işgal ettiğimizden dolayı bu canlılar son dönemlerde sıkça karşılaşmaktayız. Bu dönemlerde görmemişin nedeni de yumurtadan çıkan yavru bu dönemlerde erginleşirler havanın ısınmasıyla birlikte aktif hale geçerek besin bulma yavrularını besleme gibi periyota girmiş durumdalar. Bu yüzden havanın ısınmasıyla Haziran ayı itibariyle başlar Eylül ayına kadar kışlamak üzere yuvaların içerisine çekilirler” diye konuştu

"BÖLGELERDE TAVUK BESLEYİN"

Demir, “Bu canlıların yine doğal avcıları vardır. Bu doğal avcılar nedir? En kolay şekilde bulacağımız kümes hayvanlarını özellikle tavukları kullanabiliriz. Bunun dışında fiziki olarak da binaların etrafına asfalt beton gibi bu canlıların altına girip saklanamayacağı sert zeminlerin oluşturulması bu türlerle karşılaşmamızı en aza indirecektir. Şehir merkezlerinde görmememizin sebebi de budur. Toprak ve taşın hayvanın doğal alanının olmayışı nedeniyle karşılaşma olanı sıfıra iner. Kırsal bölgelerde de evin etrafının beton ve asfaltla çeviri olması mümkün olduğu kadar doğal avcıları olan kanatlı hayvanların beslenmesi bu canlılardan korunmamıza fayda sağlayacaktır. Bunu dışında kullanacağımız herhangi bir kimyasal bir ilaç yalnızca bu canlıyı değil, diğer canlıları da yok edecektir. Biz kimyasal mücadeleye karşıyız” diye konuştu.