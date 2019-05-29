Korkutan deprem! O ilimiz beşik gibi sallandı

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre; Tunceli'nin Dereova-Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:07
Kandilli Rasathanesi, Tunceli'nin Dereova-Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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