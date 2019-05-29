Korkutan deprem! O ilimiz beşik gibi sallandı Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre; Tunceli'nin Dereova-Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Tunceli'nin Dereova-Nazmiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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