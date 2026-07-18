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Gündem Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saatte 400 bin euro transferi
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Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saatte 400 bin euro transferi

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Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında! 2 saatte 400 bin euro transferi

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı soruşturması kapsamında MASAK'ın yaptığı incelemelerde dikkat çeken para hareketleri tespit edildi.

2 saatte Fransa'ya 400 bin euro

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Özgür Güner gün içerisinde yalnızca 2 saat içinde, Fransa merkezli CCF Paris Bank'ta bulunan bir hesaba 400 bin euro transfer etti.

Transferin ardından uçak bileti aldı

Savcılık dosyasına göre, para transferinin hemen ardından Güner'in yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı belirlendi.

MASAK hesaplara bloke koydu

Mali hareketlerin tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından Güner'e ait banka hesaplarına bloke konuldu. Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Özgür Güner, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma, AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası kapsamında çok yönlü olarak sürdürülüyor. Savcılık, MASAK raporları ile para transferlerine ilişkin mali kayıtları soruşturma dosyasında delil olarak değerlendiriyor.

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