Aşırı sıcaklar beyni olumsuz etkiliyor: Kritik uyarı! Önlemek için uzmanı çağrı yaptı... Su içmek yeter

"Düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor" Beynin yaklaşık yüzde 75'inin sudan oluştuğunu belirten Yücel, sıcak havalarda yaşanan sıvı ve elektrolit kaybının sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkileyerek unutkanlık, baş ağrısı ve zihinsel bulanıklık gibi belirtilere neden olabileceğini söyledi. Susama hissi beklenmeden düzenli su tüketilmesini öneren Yücel, gerektiğinde elektrolit desteği sağlayan içeceklerden de yararlanılabileceğini ifade etti. "Belirtiler ciddiye alınmalı" Beyin sağlığının korunması için günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, hafif beslenilmesi ve serin ortamlarda bulunulması gerektiğini belirten Yücel, yoğun dikkat gerektiren işlerin sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmasının sıcak havanın bilişsel performans üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğinin altını çizdi. Baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, şiddetli baş ağrısı, baygınlık hissi veya konuşmada bozulma gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, gerekli önlemler alınmadığında aşırı sıcakların beyin sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini dile getirdi.