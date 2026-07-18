Salah Beşiktaş'a geliyor! İşte son isteği

Beşiktaş ile her konuda anlaşan Mohamed Salah, yönetimin sunduğu sözleşmeye imza atmak için banka teminatı istedi.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile 10+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Mısırlı yıldızın, siyah-beyazlı yönetimden son bir isteği oldu.

BANKA TEMİNATI İSTEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Mohamed Salah, Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı sözleşme için bankadan teminat talep etti" dedi.

Bu transferle ilgili önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Sabuncuoğlu'nun bu haberi üzerine Beşiktaş Kulübü bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzden Açıklama

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun dijital mecralardan kulübümüzün transfer süreçleri ve konu edilen transfer şartlarıyla alakalı yaptığı paylaşımlar kesinlikle hayal ürünüdür.

Söz konusu şahıs, uzun süredir kulübümüzün transfer süreçleriyle ilgili olarak masa başında ürettiği, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri servis ederek kamuoyunu alenen yanıltmaktadır.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere kulübümüzün transfer süreçleriyle ilgili en doğru ve şeffaf bilgiler iletişim mecralarımızdan taraftarlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Taraftarlarımız başta olmak üzere kamuoyundan, resmi iletişim kanallarımızda paylaşılmamış hiçbir bilgi ve habere itibar edilmemesini bir kez daha önemle rica ederiz.

Beşiktaş JK