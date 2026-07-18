Yeterli olacak mı? Film setlerindeki ahlaksızlığa düzenleme
Batı merkezli akımların etkisiyle film ve dizi setlerinde ayyuka çıkan gayriahlaki durumlara karşı nihayet bir adım atıldı. Rezil sahnelerdeki taciz iddialarını engellemek amacıyla “yakınlık koordinatörlüğü” adı altında yeni kurallar devreye sokulurken, bu adımların setlerdeki ahlaki yozlaşmayı durdurmaya yetip yetmeyeceği ise büyük bir merak konusu. Zira söz konusu adımın nihayete kavuşması için gayriahlaki sahnelerin tümden yasaklanması daha cazip bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.