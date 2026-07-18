Okyanus ötesine acil yardım! Venezuela’da İHH yaraları sarıyor
İHH İnsani Yardım Vakfı, depremin vurduğu Venezuela'da yaraları sarmak için harekete geçti. Depremzedelere sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İHH İnsani Yardım Vakfı, depremin vurduğu Venezuela'da yaraları sarmak için harekete geçti. Depremzedelere sıcak yemek, içme suyu, gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırıldı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da Venezuela'da yaşanan depremlerin ardından acil yardım çalışmalarına başlandı.
Bu kapsamda, çalışmanın ilk etabında 2 noktada 250 hijyen ve 250 gıda paketi dağıtıldı.
Sonrasında depremden etkilenen bölgelerden La Guaria'da Eyalet Valisi Jose Alejandro Teran'ın katılımıyla 1000 hijyen paketinin dağıtımı yapıldı.
İHH ekipleri, yine aynı bölgede 1000 sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu dağıttı.
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