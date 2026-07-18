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Gündem Körfez'de gerilim büyüyor: İran’dan büyük misilleme
Gündem

Körfez'de gerilim büyüyor: İran’dan büyük misilleme

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran basını, ABD'nin son saldırılarının ardından İran ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki çok sayıda hedefe insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle misilleme saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran ordusu Kuveyt'teki Camp Udairi Üssü'nde bulunan bir mühimmat deposu ile Ali Al Salem Hava Üssü'ndeki karargâh binaları, mühimmat depoları ve bağlantı köprülerini İHA'larla hedef aldı.

Haberde ayrıca, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde bulunan askeri yakıt tanklarına da insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Bahreyn'deki ABD tesislerinin de hedef alındığı öne sürüldü

Tasnim'in aktardığı bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'de ABD'ye ait bir İHA deposu ile yapay zekâ merkezini füze saldırılarıyla vurduğu ileri sürüldü.

İran kaynakları saldırıların hedefleri imha ettiğini savunurken, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn makamlarından saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan ve amatör kameralarla kaydedildiği belirtilen görüntülerde ise bazı patlama anlarının yer aldığı görüldü.

Gerilim ABD'nin son operasyonlarının ardından tırmandı

ABD ordusu, İran'a yönelik yedi gece boyunca devam eden operasyonların son dalgasında İran'daki çok sayıda askeri tesis, lojistik altyapı ve silah depolarını hedef aldığını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn yönetimleri yeni saldırılara maruz kaldıklarını duyururken, İran basını söz konusu saldırıların ABD operasyonlarına misilleme niteliğinde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Bölgede tansiyon yüksek seviyesini korurken, taraflardan gelecek resmi açıklamalar ve sahadan doğrulanacak bilgiler yakından takip ediliyor.

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