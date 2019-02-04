Korkutan deprem! O ilimiz beşik gibi sallandı
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.04 Şubat 2019 Pazartesi 21:43
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Erzincanİliç merkezli bir deprem meydana geldi.
Rasathaneden alınan bilgiye göre saat 20.21'de yerin 6.2 kilometre altında meydana gelen ve merkez üssü Boyalık, İliç olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi.
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