Korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın devamlı olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre; Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 17.55'de 3.3 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 7.6 kilometre derinliğinde yaşanan deprem İzmir ve Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.