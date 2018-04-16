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Korkutan deprem! Antalya sallandı

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Akseki ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:13
Korkutan deprem! Antalya sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi olan Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.12'deki deprem 12.3 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akseki ve çevresinde hissedilen depremde can veya mal kaybı olmadığı belirtildi. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:13
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