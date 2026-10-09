DEM ayak sürüyor! Terörsüz Türkiye'ye 'evet' ama...

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek 7595 Sayılı Kanun'un MGK kararına bağlanmasını eleştirdi.

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Meclis’te düzenlenen kahvaltılı söyleşide parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Toplantıda bütünleşme süreci ve ülke gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.

İZLEME KURULU VE KOORDİNASYON KURULU ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan DEM Parti Grup Başkanvekilleri, sürecin ilerlemesi için Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarını hızlandırmasını ve İzleme Kurulu’nun etkili ile yetkili bir şekilde bir an önce kurulmasını talep etti.

Partilerine yönelik kullanılan dile ilişkin eleştirilere yanıt veren Gülistan Kılıç Koçyiğit, eleştirilere katılmadığını belirterek "Bizim dilimiz toplumun dili." ifadesini kullandı.

"MGK VESAYETİNE BAĞLANMIŞ BİR YASAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise 'çerçeve yasa' olarak bilinen kanunun yürürlük mekanizmasını hedef aldı. Düzenlemenin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla yürürlüğe girecek olmasını eleştiren Temelli, "İlk defa bir yasanın üzerinde bir kurumun vesayeti vardır. MGK vesayetine bağlanmış bir yasayla karşı karşıyayız." iddiasında bulundu.

Temelli, Meclis iradesine vurgu yaptığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Halkın iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi bizim kabul etmemiz mümkün değil. Meclis, halkın iradesinin yansıdığı bir yerdir. Halkın iradesi ile oluşmuş bir meclisin kararının nasıl uygulanacağı da demokrasilerde bellidir. Dolayısıyla MGK kararına bağlı bir halkın iradesi tecelli etmez. Halkın iradesine bağlı olarak MGK kendi rolünü oynayabilir. Burada maalesef bir ikame söz konusudur. Biz buna dikkat çekiyoruz, böyle olmaması gerektiğini söyleyeceğiz."

DEMİRTAŞ DA ELEŞTİRMİŞTİ: 467 MİLLETVEKİLİNİN OYUYLA KANUNLAŞTI

7595 Sayılı Kanun'un MGK kararına bağlanması hususu daha önce tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından da gündeme getirilmiş ve eleştirilmişti.

Kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan 7595 Sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifinde, uygulamanın MGK kararıyla yürürlüğe girmesi maddesi en başından itibaren yer alıyordu. Söz konusu kanun teklifi, aralarında DEM Partili milletvekillerinin tamamının da bulunduğu 467 milletvekilinin "Evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.