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'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Evlerde oluşan küf her daim sorun olarak karşımızda durur...

#1
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Sonbaharda düşen sıcaklıklar ve artan yağışlar, evlerde nem ve küf oluşumu riskini artırıyor. Uzmanlar, kış aylarında küf oluşumunu önlemeye yardımcı olmak için her gün yalnızca 10-15 dakika uygulanabilecek basit bir yönteme dikkat çekiyor.

#2
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Ekim ayında havaların soğumasıyla birlikte pencereler daha sık kapalı tutuluyor. Yemek pişirmek, duş almak ve çamaşırları evin içinde kurutmak gibi günlük işler, evdeki nem oranını yükseltiyor.

#3
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Nemli havanın dışarı çıkamaması ise pencerelerde yoğuşmaya, zamanla duvarlarda ve mobilyalarda küf oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre bu sorunu önlemenin en kolay yollarından biri, her gün kısa süreliğine pencereleri açmak.

#4
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Colin’s Slash Windows şirketinin kurucusu Colin Greenslade, küf oluşumunu önlemek için alınabilecek önlemler arasında düzenli havalandırmanın önemini vurguluyor. Greenslade, küf sporlarının yayılmasını önlemenin en etkili yollarından birinin evin pencerelerini her gün açmak olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Sonbaharda pencereleri açmak, soğuk havanın eve girmesine neden olacağı için pek çok kişiye cazip gelmeyebiliyor. Ancak kısa süreli havalandırma, kapalı alanlardaki nemi azaltmaya yardımcı oluyor. Nemli havanın dışarı çıkması ve temiz havanın içeri girmesi, yoğuşma oluşumunu ve buna bağlı küf riskini düşürebiliyor. Üstelik pencerelerin kısa süreli açılması, evdeki duvarların, mobilyaların ve diğer yüzeylerin önemli ölçüde soğumasına neden olmuyor. Bu nedenle evi uzun süre soğutmadan havalandırmak mümkün olabiliyor.

#6
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Küf, nemli ortamlarda gelişme fırsatı buluyor. Sonbahar ve kış aylarında pencerelerin kapalı tutulması, evde oluşan nemin içeride birikmesine neden olabiliyor. Gerekli önlemler alınmadığında nem, pencerelerin çevresindeki duvarlarda ve yakındaki mobilyalarda küf oluşumuna elverişli koşullar yaratabiliyor. Bu nedenle yalnızca görünen su damlacıklarını silmek yerine, evin düzenli olarak havalandırılması da önem taşıyor.

#7
Foto - 'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Pencerelerin yakınına tuz, tebeşir veya kedi kumu koymak da havadaki nemi emmek için başvurulan yöntemler arasında bulunuyor ancak bu yöntemlerin etkisi sınırlı olabiliyor. Söz konusu malzemeler nemi yalnızca birkaç saatliğine azaltabiliyor ve genellikle küçük odalarda daha etkili olabiliyor. Bu nedenle uzmanların önerdiği düzenli havalandırma, evde biriken nemi azaltmak için daha pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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