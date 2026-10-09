'Bu nasıl olur' demeyin, günde sadece 10 dakikanızı ayırın ve...

Sonbaharda pencereleri açmak, soğuk havanın eve girmesine neden olacağı için pek çok kişiye cazip gelmeyebiliyor. Ancak kısa süreli havalandırma, kapalı alanlardaki nemi azaltmaya yardımcı oluyor. Nemli havanın dışarı çıkması ve temiz havanın içeri girmesi, yoğuşma oluşumunu ve buna bağlı küf riskini düşürebiliyor. Üstelik pencerelerin kısa süreli açılması, evdeki duvarların, mobilyaların ve diğer yüzeylerin önemli ölçüde soğumasına neden olmuyor. Bu nedenle evi uzun süre soğutmadan havalandırmak mümkün olabiliyor.