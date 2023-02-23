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Yerel Korkutan açıklama: Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi! Deprem bölgesi teyakkuza geçti
Yerel

Korkutan açıklama: Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi! Deprem bölgesi teyakkuza geçti

Yüzyılın felaketi karşısında Türkiye tüm devlet birimleriyle teyakkuza geçerken deprem bölgesine dair yeni bir açıklama geldi. Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesinin de hayat etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Poz veren siyasi yağmacılar gitti! Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı

Yeniakit Publisher
2023-02-23 18:59:00 - 2023-02-23 19:56:00
Korkutan açıklama: Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi! Deprem bölgesi teyakkuza geçti

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

8 bin 550 artçı meydana geldi

8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. 4 ayda kaydedilen depremn sayısı 17 günde gerçekleşti.

 

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