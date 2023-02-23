Korkutan açıklama: Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi! Deprem bölgesi teyakkuza geçti
Yüzyılın felaketi karşısında Türkiye tüm devlet birimleriyle teyakkuza geçerken deprem bölgesine dair yeni bir açıklama geldi. Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesinin de hayat etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Poz veren siyasi yağmacılar gitti! Afet bölgesi canla başla çalışanlara kaldı
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.
8 bin 550 artçı meydana geldi
8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. 4 ayda kaydedilen depremn sayısı 17 günde gerçekleşti.
Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.
Sivas Gürün de afet bölgesi ilan edildi
Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi.
Trt'nin aktardığı haberde: Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.
'Kaya düşmesi riski' bulunuyor
Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor.
"700 uzman sahada görev yapıyor"
Burada deprem dairesindeki arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde deprem hadisesini ve artçıları inceliyorlar. Aynı zamanda yurt dışında da bu süreci birlikte yönetiyoruz. TÜBİTAK'ın özellikle acil destek programı kapsamında çok sayıda araştırmacı var. 109 proje kapsamında 59 kurumdan yaklaşık 700 uzman sahada görev yapıyor. Her biri farklı alanda görev yapan araştırmacılar. Bu dayanışma için herkese teşekkür ediyorum.