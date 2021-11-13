Korkut Ata Film Festivali’nden TRT’ye “Türk Dünyasına Katkı Ödülü”

Türk milletine ait değerleri güçlendirmek ve sinema sanatıyla sürdürülebilmesi için temeller oluşturmak amacıyla düzenlenen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Kültür Bakanları, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve bin 400’e yakın oyuncu, yapımcı, kültür ve sanat camiasından isim katıldı.

Gecede TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’ya “Türk Dünyasına Katkı Ödülü” takdim edilirken, TRT Ortak Yapımı “Mavzer” filmi "Kurmaca En İyi Senaryo Ödülü”nü kazandı. TRT’nin reyting rekorları kıran“Alparslan: Büyük Selçuklu”,“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, “Gönül Dağı”, “Teşkilat” ve “Masumlar Apartmanı” dizilerinin yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları da geceye katılarak festivale destek verdi.

TRT Genel MüdürüSobacı: “Türk dünyasına yönelik çalışmalara tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz”

Gecede TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı’ya “Türk Dünyasına Katkı Ödülü”nü,Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı AzamatZhamankulovve Özbekistanlı oyuncu SitoraFarmonova takdim etti. Sobacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli gecede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Böylesi güzel bir gecede, bu kıymetli ödülü TRT bünyesinde çalışan tüm personelimiz adına almaktan büyük gurur, mutluluk duyuyorum. Festivalimizin mottosu ‘Merhamet Yüklü Kanatlar’. Aslında bu mottonun Türk dünyasını tam anlamıyla temsil ettiğini, tanımladığını düşünüyorum. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu kanatların dünya çapında daha güçlü bir şekilde çırpmasını sağlamak adına TRT elinden geleni yapacak.”

"Kurmaca En İyi Senaryo Ödülü” TRT Ortak Yapımı Mavzer’in

Yönetmen ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metraj filmi TRT Ortak Yapımı "Mavzer",Korkut Ata Film Festivali’nde "Kurmaca En İyi Senaryo Ödülü”nün sahibi oldu. Yönetmen Fatih Özcan’a ödülü, Kazakistanlı usta sinema oyuncusu Assanali Asimov ve Kırgızistanlı oyuncu Kalipa Taştonova verdi.