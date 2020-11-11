Korkusundan sporu bırakmıştı... Khabib emekli olunca geri döndü!
Khabib Nurmagomedov'a karşı büyük bir yenilgi alan, ardından sporu bıraktığını açıklayan Conor Mcgregor, Müslüman dövüşçünün emekli olmasının ardından ringlere geri döndü.
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Khabib Nurmagomedov Amerikalı rakibi Justin Gaethje’i bayıltarak nakavt etmesi sonrası emekli olacağını duyurdu.
Khabib Nurmagomedov'ın dövüşü bırakmasının ardından Conor McGregor bir kez daha ringlere dönmeye karar verdiğini açıkladı.
Conor McGregor'un Khabib Nurmagomedov'un emekliliği sonrası ringlere dönmesi ise çok konuşuldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ''Khabib'den korkmuştu, o olmayınca dönmeye karar verdi'' yorumlarında bulundu.