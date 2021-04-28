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Gündem Korkunç yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Gündem

Korkunç yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde çıkan yangında 2 kişi can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 01:32:00 -
Korkunç yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

İlçeye bağlı Demirtaş köyünde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 ev ile bir evin önünde bulunan otomobile de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. Yangını söndürmek için köye Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler müdahalede bulunurken yanan evlerin birinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı

Vücudunun bir bölümünde derin yanıklar oluşan yaralı kişi, ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da köye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Açıklama yapan Başkan Yaşar, "Akşam saatlerinde ilçemize bağlı Demirtaş Köyü Ahmetağası Mahallesi'nde; 2 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Haberi alır almaz belediye, Orman İşletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle birlikte köye giderek yangın söndürme çalışmalarını zaman kaybetmeden başlattık. Şu an yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim."dedi.

Başkan Yaşar, Pınarbaşı Belediyesi olarak yangında mağdur olan köylülerin tüm mağduriyetlerinin giderileceğini, maddi ve manevi desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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