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Korkunç vahşet! Bu nasıl insanlık

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:22
Korkunç vahşet! Bu nasıl insanlık

Olay, İspat Cami Mahallesi'nde Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan hayvan barınağında meydana geldi. Barınağa asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerideki kulübelere zarar verdikten sonra birini başını taşla ezerek, birini beton zemine vurarak, diğerini ise karnından bıçaklayarak 3 yavru köpeği öldürdü. Sabah saatlerinde barınağa gelerek, yaşananları gören dernek yetkilileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, barınakta inceleme yaptı.

DERNEK BAŞKANI CEBECİ: HAYVANLARA KASTI NE?

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaşananları gözyaşları içinde anlatarak, "Dün, saat 18.00'e kadar can evindeydik. Hayvanlarımızı besledik. Yavrularımız içinde yeni yer yaptık. Gece yavrularımızın kaldığı kulübenin kapısını kırıp almışlar ve yere vurup öldürmüşler. Kilitleri kırıp, hayvanları salmışlar. Kafeslerin içerisine taş fırlatmışlar. Bir tanesini de kesmişler. Her tarafı talan etmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Biz beraber olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar zarar vermenin anlamı nedir? Kişinin kişiye kastı olabilir ama bu hayvanlara kastı nedir onu anlayamadım. 3 yavru köpeğimi öldürülmüş. Bir tanesini kesmişler, birini taşla ezmişler, diğerini de fırlatıp yere atmışlar" dedi.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Amaçlarının can kurtarmak olduğunu ifade eden Cebeci, "Amacımız bu canlara sahip çıkmak. Allah'a havale ediyorum. El birliği ile yaptığımız yerlerin kapılarını kırmak nedir? Yavruları öldürmek nedir? Bunları anlamış değilim. Allah ıslah etsin. İnşallah yapanlar bulunur" diye konuştu.

Olayı duyarak barınağa gelen diğer hayvanseverler de, yaşananlara tepki gösterdi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de barınakta inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:22
  1. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği

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