Korkunç uyarı: Türkiye savaşı kaybetti, acil önlem alınmazsa Kıbrıs kaybedilir!

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan "Kıbrıs’ta kültürel savaşı kaybettik! Önlem alınmazsa Kıbrıs’ı da kaybedebiliriz!" başlıklı yazısında,

doğalgaz yatakları için pay kapma yarışının bulunduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi yazdı. Kaplan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta kültürel savaşı kaybettiğini ve acil önlem almadığı takdirde KKTC'nin kaybedileceğini belirtti.

İşte Yusuf Kaplan'ın o yazısı:

Başlangıçta, savaşları, meydanlarda da, masada da kazanıyorduk.

Sonra, meydanlarda kazandığımız savaşları masada kaybetmeye başladık.

SİLAHLI SAVAŞLARDAN KÜLTÜR SAVAŞLARINA...

Şimdi savaşlar, meydanlarda yapılmıyor; medyalarda yapılıyor.

Emperyalistler, medyalarla kitlelerin zihinlerini teslim alıyorlar, meydanlara inmeye gerek kalmıyor çoğu zaman.

Meydanlara inilecekse, kendileri inmiyor ayrıca da; kuklalarını, uzaktan kumanda ettikleri terör örgütlerini devreye girdiriyorlar.

Meydanlarda yapılan silahlı savaşların yerini medyalarda sürdürülen algı operasyonları ve kültür savaşları aldı.

Meydanlarda yapılan silahlı savaşları hâlâ kazanıyoruz ama kültür savaşlarını kaybediyoruz.

Yaklaşık iki asırdır böyle bu.

Başlangıçta savaşları meydanlarda da, masada da kazanıyorduk; çünkü özgüvenimiz yüksekti; her bakımdan örnek alınacak bir medeniyet inşa etmeyi başarmıştık; meydanlarda da, masada da kimse diz çöktüremiyordu bize.

Ne zaman ki, kendimize olan güvenimizi yitirmeye başladık, meydanlarda kazandığımız savaşları masada kaybetmeye başladık.

Bunun son örneklerinden biri Kıbrıs Barış Harekâtı. Rumlarla, Yunanlarla savaştık, savaşı kazandık: Türkiye, Kıbrıs’a fiilen yerleşti; ama Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik.

Acı ama ürpertici gerçek bu.

KIBRIS’TA KÜLTÜR SAVAŞINI KAYBETTİK!

Düşünsenize... Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’a ilahiyat açılmasına izin vermiyorlar! Kur’ân kursu ve imam hatip okulu açılmasını protesto ediyorlar, nefes aldırmıyorlar!

Lütfen dikkat buyurulsun: Kıbrıs’ta ilâhiyat açılmasına, Kur’ân kursu ve imam hatip okuluna karşı çıkanlar Rumlar değil Kıbrıslı Türkler!

İnanılır gibi değil!

İlahiyat da, Kur’ân kursu ve imam hatip meselesi de sembolik değeri yüksek meseleler!

İslâm’ı öğrenmek ve çocuklarına öğretmek istemiyor Kıbrıslı Türklerin ezici çoğunluğu!

İşte bu, bizim Kıbrıs’ı kaybettiğimizin resmidir!

Böyle giderse, Kıbrıs elimizden gider; fazla değil, 15-20 yıl içinde elimizden çıkabilir -Allah korusun!

Kıbrıslı Türkler, İslâm’la ilişkileri bittiği zaman, Türkiye’den koptukları an, bunun sonları olacağını bilmiyorlar!

Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesini isteyen hafife alınmayacak bir oran var Kıbrıs’ta!

Bu insanların başta İngilizler olmak üzere, AB ve ABD gibi aktörler tarafından Türkiye’ye karşı kışkırtıldıklarını, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesi taleplerinin önümüzdeki süreçte hız kazanacağını özellikle hatırlatmak istiyorum.

BOSNA’DA YAŞANANLARI UNUTMAYALIM!

Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesi, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’den kopmaları ve sonları olacaktır -Allah korusun!

Bosna’da yaşananları unutmamak gerekiyor: Bosnalılar da Sırpların kendilerini katledeceklerini, kadınlarına tecavüz edeceklerini düşünmüyorlardı!

Ama ilk zaaf anında, Bosna’da yüzyılın en ürpertici soykırımlarından biri yaşandı.

Aynı şeyin Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesi durumunda Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türklere karşı yapılacağından zırnık kadar şüpheniz olmasın, diyorum.

O yüzden Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin gelmekte olan tehlikeyi görerek ortak medeniyet ve tarih şuuru etrafında kenetlenmelerini sağlayacak eğitim, kültür ve medya projeleri geliştirilmesi şarttır. Bu konuda derhal adım atılmazsa, yarın, çok geç olabilir!

O yüzden şöyle haykırıyorum: Kıbrıs’ta kültürel savaşı kaybettik! Önlem alınmazsa Kıbrıs’ı da kaybedebiliriz -Allah muhafaza!

Vesselâm.