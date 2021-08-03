Korkunç şüphe! Hainler ormanlara güneşi görünce bakın ne atmış

Yeni Akit Ankara

Marmaris’te yangın bölgelerinde ekiplere yardım edenler, ormanda makilerin arasına atılmış çok sayıda torpil de denilen maytap türü patlayıcılar buldu. Vatandaşların büyük şok içinde makilerin, otların arasına atılmış olarak buldukları maytaplar, hainlerin orman yangınlarını genişletmek için bu patlayıcılardan yararlandığı şüphesini beraberinde getirdi.

Güneşi görünce patlıyolar!

İnstagram hesabından paylaşılan görüntülerde vatandaşların ormanlık alanda buldukları çok sayıda maytap görülüyor. Bir instagram kullanıcısı, buldukları nesnelerle ilgili olarak, “Sıkıştırılmış torpil tarzı birşey olduğu söyleniyor. Güneşi görünce kendiliğinden parlayıp patlıyor ve yangına sebep oluyor. Ormanlar yakılıyorsa - ki bence bilinçli bir şekilde yakılıyor- bu yöntemi kullananlar bunları oralara çok önceden atmış olabilirler. Durduk yere orman yangınlarının çıkması da bundan olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise hainlerin bu yöntemi kullanmış olabileceğine dikkat çekerek hainlere öfke kustu.