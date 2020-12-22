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Dünya Korkunç son 24 saat! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Korkunç son 24 saat! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs pandemisi salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:07:00 - 2020-12-22 18:10:25
Korkunç son 24 saat! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 215 bin 236 artışla 18 milyon 485 bin 195'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 37 artarak 326 bin 906'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 807 bini geçerken ülke genelinde 236 milyondan fazla da test yapıldı.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 931 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 614 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 212 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 581 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 78 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 264 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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Yorumlar

Metin uyulan

US da Senede ortalama 8,5 milyon İnsan ölüyor 2016 da 8,49 milyon 2017 de 8,64 milyon 2018 de 8,6 milyon vatandaş ölmüş buda ortala 28800 Yirmi sekiz bin sekiz yüz ölen demek zırto dan 2800 insan değil . Ne yaparsam yapayım 2020 İstatistiklerini tam yayınlayan kalmamış. Sayın Dilipak bey dediği gibi İnternette bir şeyler olmuş.
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