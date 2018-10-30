0553 313 94 23
impression

Korkunç olay: Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki adam, evinin tuvaletinde baygınlık geçirip düştü. Yerdeki tuvalet fırçasının plastik sapı talihsiz adamın sağ gözünden girip beynine saplandı.

30 Ekim 2018 Salı 17:58
Korkunç olay: Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan H.T. (32), evinin tuvaletinde baygınlık geçirip düştü. Yerdeki tuvalet fırçasının plastik sapı H.T.'nin sağ gözünden girip beynine saplandı. Fırça sapı, doktorların 4 saat süren operasyonuyla çıkarıldı.

Tuvalet fırçasının üzerine düştü

Olay, geçen 20 Ekim'de Biga ilçesinde meydana geldi. Evinde tuvalete giren H.T. adlı erkek, baygınlık geçirerek tuvalet fırçasının üzerine düştü.

Sağ gözünden girip beynine saplandı

Fırçanın sapı, H.T.'nin sağ gözünden girip, beynine saplandı. H.T., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu H.T., acil olarak ameliyata alındı.

Sağlık durumu iyi 

Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eray Eser, Anestezi Uzmanı Dr. Cenk Çetin ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonun ardından tuvalet fırçası başarılı bir şekilde çıkarıldı. Hastanede tedavisi devam eden H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"3 gün yoğun bakım ünitesinden izlendi"

Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, "Talihsiz bir kaza geçiren bu genç hastamızı acilen ameliyata aldık. Gözün alt tarafından giren yabancı cismin beyine saplandığı görüldü. Cisim çıkarılarak beyin dokuları kontrol edildi, temizlendi ve beyin zarı onarıldı. Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi" dedi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali ise, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Opr. Dr. Cengiz Kara ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:58
  1. Çanakkale
  2. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
  3. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eray Eser
  4. Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara
  5. Anestezi Uzmanı Dr. Cenk Çetin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayatında ilk defa vali gördü, ne yapacağını şaşırdı
    1. Hayatında ilk defa vali gördü, ne..
    2. Anevrizmanın belirtileri
    3. İki ülke anlaştı! Suudiler yine..
    4. "Çiçeklerimi koyacak yerim kalmadı.."
    5. Trump trollemeye devam ediyor!..
    6. Ağız kokusuna en iyisi günde yarım kap..
    7. Kucağında bebeği olan kadını döverek..
    8. İngiliz Gölge Bakandan flaş Kaşıkçı..
    9. Korkunç olay: Tuvalet fırçası gözünden..
    10. Yetkilileri cezalandırmak için suya..
    11. Güneşin yararı da zararı da var!
    12. Sırplardan Kosova'ya sert çıkış: Bizim..
    13. Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek..
    14. Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncuyla..
    15. Akıllı telefonlarda numara nasıl..
    16. Maç tatil edilmişti! Kasımpaşa'dan..
    17. Dolar son 3 ayın dibinde! İşte..
    18. Tunus'taki saldırıda DAEŞ şüphesi!
    19. "Fırat'ın doğusuna top atışları ABD'ye..
    20. Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?