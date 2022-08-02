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Gündem Korkunç olay! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu
Gündem

Korkunç olay! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğini vurmak isteyen şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 16:11:00 -
Korkunç olay! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu

Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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