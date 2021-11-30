Korkunç olay! Pizzasından bir dilim aldığı gerekçesiyle cinsel organını...

İngiliz ordusunda asker olan 26 yaşındaki Sapper Samuel Webster, kışladaki meslektaşı Christian Dinsmore'ın pizzasından bir dilim almasına sinirlendi. Dinsmore'un odasına büyük bir kaynar su ile giden Webster, Dinsmor'un cinsel organını yaktı.

3 gün hastanede yattı

Neye uğradığını şaşıran Dinsmor hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan Dinsmor, 3 gün boyunca hastanede yattı. Olayla ilgili açılan mahkemede Webster'in odaya girdikten sonra ayrıca Dinsmor'u darbettiği de ifade edildi. Ancak yine de mahkeme Dinsmor'un 'bir dilim pizza alma' eylemini kışkırtıcı buldu.

"Bunların hepsi bir şaka olmalı"

Webster, başta suçunu reddetse ve sadece pizza parasını almak için odaya gittiğini iddia etse de ardından suçunu itiraf etti. Gözü dönmüş asker, birine kasten ağır bedensel zarar vermekten suçlu bulundu. Disnmor ise yalnızca bir dilim pizza aldığı için bunlara inanamadığını söyleyerek "Bunların hepsi bir şaka olmalı" dedi.