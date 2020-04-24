Korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hastanede intihar etti
Manisa'nın Salihli İlçesinde 67 yaşındaki adam koronavirüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanenin 3. katından atladı. Ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Manisa Salihli'de özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesi ile gözlem altına alındı.
Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine düştü.
Covid-19 testi negatif çıktı
Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.