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Yerel Korkunç olay! Kazı yapan işçiler insan kafatası bulundu
Yerel

Korkunç olay! Kazı yapan işçiler insan kafatası bulundu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 23:54:00 - 2023-06-20 00:26:05

Gümüşhane’de işçilerin yaptığı kanalizasyon kazısı sırasında insan kafatası olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gümüşhane'de edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, alanda insan kafatasına benzer kemikleri fark etti.

Kemiklerin insana ait olduğu tespit edildi

Çalışmalar durdurularak polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kazının yapıldığı alanı emniyet şeridiyle çevirdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin kafatasının bulunduğu alanda yaptığı çalışmalarda bulunan kemiklerin bir insana ait olduğu değerlendirilirken, kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalara havanın kararması ve yağmur yağışı nedeniyle ara verildi.


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